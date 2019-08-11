Haberler» Güncel» Haber

Acemi kasaplar hastanelere akın etti

BURSA'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.

11.08.2019 10:27 Acemi kasaplar hastanelere akın etti
BURSA'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.
Bursa merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bıçakla veya hayvanların boynuz darbeleriyle, genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlardan durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılara, acil servislerde müdahale edildi.


- Bursa

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:05   Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu
11:04   SULTANGAZİ'DEKİ KURBAN PAZARI'NDAKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
11:04   HAKKARİ BAKAN SOYLU YÜKSEKOVA'DA ÜS BÖLGESİNDE ASKERLERLE BAYRAMLAŞTI
11:03   Nijerya'da serbest bırakılan denizciler Türkiye'de
11:03   "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
11:01   Görme engelli yetimin kurban hayali gerçek oldu
11:01   Acemi kasaplar, soluğu acil servislerde aldı