Haberler» 3. Sayfa» Haber

Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Eskişehir'de Kurban Bayramının ilk saatlerinde yaralanan onlarca vatandaş hastanelere akın etti.

11.08.2019 12:15 Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu
Eskişehir'de Kurban Bayramının ilk saatlerinde yaralanan onlarca vatandaş hastanelere akın etti.

Bayram namazı sonrasında kurbanlık kesimine başlayan çok sayıda vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yakınlarının yardımı ile Eskişehir'de bulunan çeşitli hastanelere giden vatandaşların tedavileri kısa sürede tamamlanarak, gönderildi. Eskişehir Şehir Devlet Hastanesi'ne gelen yaralı vatandaşlardan Faruk Çalışkan, kaza sonucunu elini kestiğini belirterek, "Tedavim tamamlandı. Gidip kaldığım yerden devam edeceğim. Bir daha kesmemek için daha dikkatli çalışacağım" dedi.

Alınan bilgiye göre, kesim işleminin başlamasının ardından öğle saatlerine kadar yüzden fazla vatandaşın kesi tanısı ile hastanelere başvurdukları öğrenildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:12   Bayram günü ölen evlada son bakış...Demiryolundan karşıya geçmeye çalışırken tren çarptı
13:11   Akçakale'de odunlukta yangın çıktı
12:52   Tokat'ta acemi kasap bilançosu; 107 yaralı
12:44   Film gibi cinayete 2 tutuklama
12:28   İstanbul'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
12:26   Kurban kesmeye giderken, kaldırıma çarpan araç böyle takla attı
12:25   Sinop'ta şarampole uçan araçta sıkışan 4 kişi güçlükle çıkarıldı