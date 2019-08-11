"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Sakarya'da bayramın ilk saatlerinde 5 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı. Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Sakarya'da, bıçakla yaralanan 5 "acemi kasap" hastanelere başvurdu. Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yücel Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlığın boynuzunu tutarken elini sağ kulağının oraya koyduğunu, bu sırada kesen kişinin bıçağı atmasıyla yaralandığını anlattı.

"Hem kurbanı hem beni kesmiş oldu." diyen Kılıç, "Damarlar ve lifler gitmiş, doktorlar dikti. Bir daha kesmem artık, seyrederim." ifadelerini kullandı.

Kılıç, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA