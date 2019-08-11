Haberler» Güncel» Haber

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişinden detaylar Kurbanlık keserken yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi "Acemi kasaplar" hastanelik oldu MALATYA - Malatya'da bayram dolayısıyla kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastanelik oldu.

11.08.2019 12:49
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişinden detaylar
Kurbanlık keserken yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
MALATYA - Malatya'da bayram dolayısıyla kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastanelik oldu.
Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına başvurdu.
Hastanelere ambulans ve özel araçlarla gelen yaralı vatandaşların çoğu ayakta tedavi edildi.
Kurban bayramının ilk saatlerinden itibaren yaklaşık 40 kişinin yaralanmadan dolayı hastanelere başvurduğu belirtildi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:14   24 yılda 13 çocuğun koruyucu annesi oldu - AYDIN
14:06   - Çin'i Vuran Lekima Tayfununda Ölü Sayısı Artıyor- Felaket Havadan Görüntülendi
14:04   SİVAS BAYRAMDA ŞEHİTLİKLERE ZİYARET
14:04   ŞANLIURFA KAÇAN BOĞALAR SAHİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI
14:04   ANTALYA MANAVGAT'TA YANGINDA 4 EV, 4 SAMANLIK VE AHIR YANDI
14:04   ANTALYA SAHİLDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
14:01   Türkiye, Avrupa'yı vizesiz doyuruyor