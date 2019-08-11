Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişinden detaylarKurbanlık keserken yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi "Acemi kasaplar" hastanelik oldu MALATYA - Malatya'da bayram dolayısıyla kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastanelik oldu.

Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Hastanelere ambulans ve özel araçlarla gelen yaralı vatandaşların çoğu ayakta tedavi edildi.

Kurban bayramının ilk saatlerinden itibaren yaklaşık 40 kişinin yaralanmadan dolayı hastanelere başvurduğu belirtildi.

Kaynak: AA