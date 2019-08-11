"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Düzce'de kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi edildi.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Kentin çeşitli bölgelerinde kurban kesimi yapan yaklaşık 50 acemi kasap, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Çeşitli yerlerini kesen yada kesim sırasında çevresindeki insanlar tarafından yaralanan vatandaşlar, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Yaralanan vatandaşlardan Mecit Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan kesimi sırasında yaralandığını ifade etti.

Ağır bir durum olmadığını aktaran Çelik, "Hayvanı keserken hayvan kafasını bir anda çevirdi. Daha sonra bıçak da elime vurdu, ben kendi elimi kestim. Kimsenin dikkat etmesine gerek yok, herkes bir yerlerini kesebilir." diye konuştu.

Kaynak: AA