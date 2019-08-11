Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti

DENİZLİ - Denizli'de kurban kesimi esnasında yaklaşık 110 kişi kesici aletler ve hayvan tepmesi sonucu yaralanarak hastanelere başvurdu. Kentte Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kazaları yaşandı. Sabahın erken saatlerde kurbanlıklarını kesmek isten 110 yakın vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanmalar genelde kesim esnasında yaşanırken, et doğrama ve hayvan tepmesi sonucu da çok sayıda kişi yaralandı. Bıçak ve satır ile meydana gelen yaralanmalarda kazazedeler genellik özel araçlar ile hastanelere getirildiler. Kurban kazazedeleri çoğunlukla Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri'ne başvurdu.

NEVŞEHİR - Nevşehir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti. Nevşehir'de sabahın erken saatlerinde kurbanlarını kesmeye başlayan vatandaşlar kendilerini yaralamasının ardından soluğu Nevşehir Devlet Hastanesinde aldı. Hastaneye müracaat eden acemi kasapların birçoğu ellerini veya ayaklarını keserken bir vatandaş ise zincirinden boşalan koçun kendisini ezmesinden dolayı vücudunda kırıklar oluşması nedeniyle hastaneye geldi. KARS - Kars'ta, kurbanları kesmek isterken kendilerini çeşitli yerlerinden yaralayan 80 kişi kentteki hastanelere akın etti. Kars'ta Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinikleri ve acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu taştı. "Tosun yattığı yerden kafayı vurdu" Selim'e bağlı Çıplaklı Köyü'nde kurbanlık tosununu keserken tosunun kafa darbesiyle yaralanan Orhan Yeğin, "Tosun yattığı yerden kafayı vurdu ayağıma, yattığı yerden vurdu. Ayağımda ödem oluştu. Çok şükür kırık çıkık yok. İnşallah sağlığımıza kavuşacağız" dedi. ISPARTA - Isparta'da kurban kesimi sırasında çeşitli yaralanma şikayetleriyle hastaneye başvuran 25 acemi kasap tedavi altın alındı. Isparta Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op Dr. Mehmet Ali Korkmaz, "Bugün sabahtan itibaren gelen vakalar genellikle basit cilt kesileri şeklinde, şu ana kadar çok ciddi bir vaka gelmedi, umarım ciddi bir yaralanma gelmez. Biz, basit bir kesi de olsa, hastalık kapma riskine karşı tüm hastalarımıza acil servislere başvurmalarını öneriyoruz" dedi. ERZURUM - Erzurum'da acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde büyük bir yoğunluk oluşturdu. Sabah bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Ellerinden, ayaklarından kesilerle yaralanan çok sayıda acemi kasap Erzurum'da Bölge Eğitim Araştırma hastanesi, Palandöken Devlet hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servislerine başvurdu. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar yeniden evlerinin yolunu tuttu.

Kaynak: İHA