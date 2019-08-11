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Acemi kasaplar, soluğu acil servislerde aldı

Kayseri'de kurban bayramının ilk gününde kazayla yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı.

11.08.2019 11:01 Acemi kasaplar, soluğu acil servislerde aldı
Kayseri'de kurban bayramının ilk gününde kazayla yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı.

Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban bayramının gelmesiyle kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan pek çok acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Bazı kasaplar da yaralarını saklamaya çalışırken görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinde elini kesmesi sonucu soluğu hastanede alan bir vatandaş, "Çok önemli bir şey yok kurban bayramlarında böyle şeyler olur buna alışığız" dedi. Kurban keserken ayağından yaralanan bir vatandaş ise "Çok şükür önemli bir şeyimiz yok küçük bir kaza sonucunda ayağımdan yaralandım herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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