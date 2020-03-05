Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak Filmi

Genç
ve acemi bir dedektifin yolu yanlışlıkla yerel bir üniversitede çalışan antropoloji hocasıyla kesişir. Hayırsever birisi tarafından desteklenen Nelly ile obsesif Simon kendilerini kanıtlamak için bir maceraya başlarlar. Simon bir kaşifin eski günlüğünü rehber alarak ilerlediği yolda, efsanevi yaratığın inine doğru ilerlerken Nelly, bilgeliği ile onu bir dizi tehlikeden kurtarmaya çalışacaktır. Yönetmen :
Pierre Greco, Nancy Florence SavardSenaryo:
Pierre Greco, André MorencyFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & SimonYapımcı Firma:
Productions 10th AveYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
KanadaOrijinal Dili:
Fransızca, İngilizceFilmin Süresi:
85 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
24.05.2019 Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.