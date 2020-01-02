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Acemi sürücü berber dükkanına daldı

Çin'de acemi kadın sürücü, fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı.

02.01.2020 12:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:36
Acemi sürücü berber dükkanına daldı
Çin, (DHA)- Çin'de acemi kadın sürücü, fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, berberin ve o sırada müşterisi olan küçük çocuğun şaşkınlığı saniye saniye kaydedildi.
Olay, Çin'in Sincan bölgesindeki Kaşgar kentinde meydana geldi. Ana yolda ilerleyen kadın sürücü, sağa park etmek için direksiyonu çevirdi. Sürücünün fren yerine gaza basması sonucu araç berber dükkanına daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, berberin o sırada küçük bir çocuğu tıraş ettiği, aracın ise ön camı kırarak içeriye daldığı görüldü. Şaşkın bir şekilde içeriye dalan araca bakan çocuk ve berberin ne olduğunu anlamaya çalıştıkları anlar anbean kaydedildi. Yerel medya, kazada yaralanan olmadığını duyurdu.
Acemi sürücü berber dükkanına daldı

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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