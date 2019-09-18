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Acemi sürücü fren yerine gaza basıp hastaneye böyle daldı

Acemi sürücü fren yerine gaza basıp hastaneye böyle daldıBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine aracını park etmek isteyen acemi sürücü fren yerine gaza basınca önce park halindeki otomobile sonra da poliklinik kapısına çarptı.

18.09.2019 19:27
Acemi sürücü fren yerine gaza basıp hastaneye böyle daldı
BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine aracını park etmek isteyen acemi sürücü fren yerine gaza basınca önce park halindeki otomobile sonra da poliklinik kapısına çarptı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Bozüyük Devlet Hastanesi bahçesinde V.Ö. idaresindeki 11 DM 673 plakalı otomobilini park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. İlk olarak park halindeki 11 DG 141 plakalı araca daha sonra ise poliklinik giriş kapısına çarpan sürücü etrafta paniğe neden oldu. Çarpmanın etkisi ile araçlarda ve hastane poliklinik kapısında maddi hasar meydana gelirken sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Acemi sürücü fren yerine gaza basıp hastaneye böyle daldı

Devlet Hastanesi, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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