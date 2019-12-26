Acemler'in yükü hafifliyor

Böylelikle hem Orhaneli Kavşağı'ndan gelen hem de Dikkaldırım ve Hüdavendigar Mahallelerinden gelen araçların, Acemler Kavşağı'nı kullanmadan Mudanya Kavşağı üzerinden İzmir yoluna bağlanmaları sağlandı.

Bursa'da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinin düğüm noktalarından biri olan Acemler'in yükünü azaltacak bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Orhaneli Kavşağı, Dikkaldırım ve Hüdavendigar Mahalleleri, Akademik Odalar Yerleşkesi ve bölgedeki AVM'lerden çıkan araçların Acemler Kavşağı'nı kullanmadan İzmir yoluna bağlantılarını sağlayacak, Mudanya Kavşağı dönüş kolu inşaatı tamamlandı. Bu kolun hizmete açılması ile İzmir yoluna bağlanmak için tek alternatif olarak Acemler Kavşağı'nı kullanmak zorunda kalan araçlar, artık kolaylıkla Mudanya Kavşağı üzerinden yeni açılan kolu kullanarak İzmir yoluna bağlanabiliyor.

ACEMLER'E NEFES

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün günlük ortalama yoğunluğunun 180 bin araç civarında olduğunu hatırlatan Başkan, Acemler Kavşağı'nı kullanan araç sayısının 210 bini aştığını, bu yoğunluğu önlemek için farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi. Özellikle Orhaneli Kavşağı'ndan sonraki bölgeden gelip, İzmir yoluna bağlanmak isteyen araçların Acemler Kavşağı'nda önemli bir yoğunluğa neden olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Mudanya Kavşağı'na eklediğimiz yol ile bu yoğunluğu azaltıyoruz. Toplam 100 metre uzunluk ve 7 metre genişliğe sahip bu yol ile araçlar Acemler Kavşağı'na gelmeden, Mudanya Kavşağı üzerinden İzmir yoluna dönebilecek. Böylelikle de Acemler Kavşağı biraz daha nefes almış olacak" dedi.