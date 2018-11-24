Acenteler Kongre Turizmi İçin Van'a Sıcak Baksın"

İstanbul
ve Antalya
'dan Van
'a gelen acente yetkilileri kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, turizm bağlantıları yaptı.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Van; İstanbul ve Antalya'dan gelen 14 tur acentesi yetkilisini ağırladı.
Aralarında Akdamar Adası, Van Kalesi
ve Van Gölü
'nün de bulunduğu tarihi ve turistik yerleri gezen acente yetkilileri, kentte turizm bağlantıları gerçekleştirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurt
, Akdamar gezisi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'ın tanıtımı için çaba gösterdiklerini söyledi.
Amaçlarının kentte kongre turizmini geliştirmek olduğunu vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:
"Acentelerin, nitelikli turiste hizmet verilen kongre turizmi için Van'a daha sıcak bakmasını istiyoruz. Bölgede kongre turizmine hizmet edecek 5 yıldızlı oteller mevcut. Bunun yanı sıra kültür, tarih, gece aktivitesi, restoranlar, gezi alternatifleri var. Dolayısıyla burası bölgesel toplantı, eğitim ve sempozyumlar için oldukça uygun."
Acente yetkilisi Cüneyt Tansu Demir ise Latin Amerika
ve İtalya
pazarıyla çalıştıklarını anlattı. İran
, Irak
, Suriye
ve diğer komşu ülkelerden gelen turistlerin yanı sıra sanayide yükselmiş ve gelir seviyesi yüksek ülkelerden turistin de Van'a gelmesi gerektiğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:
"Çok sayıda turist gelip çok az kazanç yerine, daha az misafir ağırlayıp, kaliteli hizmet sunup daha fazla kazanç elde etmeyi hedeflemek verimliliği sağlıyor. Hayat artık sosyal medyada akıyor. Hepimizin elinde bir cep telefonu var, özellikle genç kuşak sürekli oradan bağlanıyor. Şimdi bu sosyal medya ağı ile Türkiye'nin, Van bölgesinin, Akdamar'ın tanıtımına ağırlık vereceğiz." Van Gölü Havzası
Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkanı Abdullah Tunçdemir de 2019'da iç turizmin hareketlenmesi için tur operatörlerini Van'a davet ettiklerini belirtti.
Tunçdemir, "İç turizmin yanı sıra kongre ve toplantı turizmini de geliştirmek istiyoruz. Acentelerimize 'Kongre, seminer ve toplantıları Van Gölü havzasında yapın.' dedik. Antalya ve diğer şehirlerde yapılıyor. Burada da yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.
Acente yetkilileri yarın kentten ayrılacak.
İstanbul,Antalya,Van
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:35