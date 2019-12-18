Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti!

Türkiye'de, son 24 saat içinde 4 kişi intihar ederek yaşamına son verdi.

Çorum'da iki, Denizli ve Kocaeli illerinde de birer kişi intihar ederek canlarına kıydı.

BİR SÜREDİR PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Denizli'de intihar eden kişi 1 çocuk annesi Halime K. isimli kadındı. Halime K., evinin salonunda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.Eşinden 5 yıl önce boşanan 1 çocuk annesi Halime K., yakınları tarafından evinin salonundaki tavana iple asılı halde bulundu.Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldüğü belirlenen Halime K.'nın, bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürüldü.

ÇORUM'DA AYNI GÜNDE 2 KİŞİ CANINA KIYDI

Çorum'da ise aynı gün içinde 2 kişi intihar etti. Acı haberlerin ilki Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak'tan geldi. 32 yaşındaki Oktay A. evinin tavanına bağladığı elektrik kablosuyla kendini astı. Cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

"BIRAKTIĞI NOT, YÜREKLERİ DAĞLADI"

Çorum'daki ikinci acı haber yine aynı mahalleden geldi. Evli ve bir çocuk babası Gökhan T.'nin cansız bedeni, polis tarafından tavana asılı halde bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin bıraktığı "Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim" yazılı not yürekleri dağladı.

ARDINDA, BORÇLU OLDUĞU BANKALARIN LİSTESİNİ BIRAKTI

Bir intihar vakası haberi de Kocaeli'nden geldi. Derince Çenedağ Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan apartman dairesine giren polis, 54 yaşındaki emekli Binnet S.'yi doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Binnet S. bankalara olan borçları nedeniyle yaşamına son verdi. Ardında borçlu olduğu bankaların isimlerinin yazılı olduğu bir not bıraktı.