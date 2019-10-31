Haberler » Dünya » Acı biber sosu şişelerinden 207 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı
BBC

Acı biber sosu şişelerinden 207 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı

ABD'den Avustralya'ya gönderilen acı biber sosu şişelerinde, piyasa değeri yaklaşık 300 milyon Avustralya doları olan (207 milyon ABD doları) 400 kilo sentetik uyuşturucu (kristal metamfetamin) çıktı.

31.10.2019 12:30Acı biber sosu şişelerinden 207 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı

ABD'den Avustralya'ya gönderilen acı biber sosu şişelerinde, piyasa değeri yaklaşık 300 milyon Avustralya doları olan (207 milyon ABD doları) 400 kilo sentetik uyuşturucu (kristal metamfetamin) çıktı.

Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Avustralya polisine göre ele geçirilen 768 şişe sos, Sydney'deki bir yeraltı laboratuvarında damıtılarak yeniden uyuşturucuya dönüştürülecekti.

Sydney Morning Herald gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, bunun çok karmaşık bir işlem olduğunu belirterek hem bu sosları gönderen hem de alan kişilerin kimya bilgisi olması gerektiğini söyledi.

Polis yetkilileri, uyuşturucunun kaynağını bulmak için ABD makamlarıyla iş birliği yaptıklarını söyledi.

Avustralya'da metamfetamin kullanımının görece azalmaya başlamasına karşın, hükümetin yayımladığı veriler, bu uyuşturucuya bağımlılık ve bunun yol açtığı zararın büyüdüğüne işaret ediyor.

Melbourne'de Haziran'da Tayland'dan gönderilen bir kargoda hoparlörlerin içine yerleştirilmiş 1,2 milyar Avustralya doları (Yaklaşık 840 milyon ABD doları) metamfetamin bulunmuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
14:05 Fiat Chrysler ile Peugeot birleşiyor, dünyanın 4. otomotiv devi doğuyor
14:05 Çin'de 32 cam asma köprü ve kaydırak kapatıldı
14:00 Ortadoğu'da yeni bir Arap Baharı mı başlıyor?
13:52 HRW: CIA'in desteklediği Afgan güçleri, savaş suçlarına varan ihlallerde bulunuyor
13:52 Şili'de 18 kişinin öldüğü protestolar APEC Zirvesi'ni iptal ettirdi
13:30 Human Rights Watch: ABD destekli Afgan güçleri savaş suçları işledi
13:22 BM Genel Sekreteri: Suriye için toplanan Anayasa Komitesi toplantısı önemli bir kilometre taşı
31.10.2019 14:18:32