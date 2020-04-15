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Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı

İzmit'te, acı çeken kanser hastası oğlunu, "Siz ne biçim ailesiniz, ya beni yaşatın ya öldürün" sözleri üzerine öldüren, yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Salim Biricik, yeni Ceza infaz yasası kapsamında izinli olarak cezaevinden çıktı.

15.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:44

Kocaeli Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi önünde tahliye öncesinde jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma hiç kimseyi cezaevi yakınına almazken, hükümlüler otobüslerle tahliye edilmeye başlandı. Tüm hükümlülerinin maske ile eldiven taktığı ve sosyal mesafeye dikkat edilerek otobüslere bindirildikleri görüldü. Ayrıca otobüs şoförleri de koruyucu kıyafetler giydi.

Tahliye edilenler otobüslerle belirlenen güzergahlarda, evlerine yakın noktalara götürüldü. Kocaeli'deki cezaevlerinden izne gönderilenler de dahil yaklaşık bin 200 hükümlünün tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen hükümlülerden Kocaeli ve ilçelerinde ikamet edenler otobüslerle şehir içi güzergahlarda otobüs duraklarına bırakıldı. İl dışına gidecek olanlar ise, Kocaeli Valiliği tarafından izin belgesi verilerek ayarlanan otobüsler ile 3 farklı güzergahta belirlenen illere götürüldü.

ACILARA DAYANAMAYAN OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ

İzmit 'te, 4 yıl önce, acı çeken kanser hastası oğlu 23 yaşındaki Fatih Biricik'i , "Siz ne biçim ailesiniz, ya beni yaşatın, ya öldürün" sözleri üzerine silahla vurarak öldüren Salim Biricik de kanun kapsamında izinli olarak cezaevinden çıktı. Mahkemede çok az ömrü kalan oğlunun acı çekmesine dayanamayarak öldürdüğünü söyleyen Salim Biricik, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı

"HAYAT BAZEN İNSANA SEÇENEK SUNMUYOR"

Hayatın bazen insanlara seçenek sunmadığını söyleyen Salim Biricik, "Türkiye'de ilk ve ender rastlanan suçlardan birini işledim. Ne olduğunu söylemek istemiyorum. Yapmamam gereken bir suçtu, ama bazen hayat insana seçenek sunmuyor. 2016 yılından beri 3 yıl kapalı yattım. 1 yıldır da açık cezaevinde yatıyorum. Şimdi 45 gün iznimiz var. 45 gün sonra Adalet Bakanı bu süreyi uzatabilir. Tekrar geri gitme ihtimalimiz de var. Eğer çağırırlarsa gideceğiz, cezamızı çekeceğiz. Çok sevinç yaşayamıyorum. Sevdiklerime kavuşuyorum. Eşim var, torunum var ve kızım var. Zaten hayatta başka kimsem yok. Son zamanlarımızda onlarla beraber olacağız." dedi.

Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, Güncel
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