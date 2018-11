"Acı Çekmeden Olmuyor"

SENAD OK

Sarı-lacivertlilerin patronu, dernek başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldiği geniş kapsamlı toplantıda çarpıcı tespitlerde bulundu, "Mevcut durumdan çıkmak için acı çekmek lazım. Şu an bunu yaşıyoruz. Kulübün toparlanması, bizden önceki tabloda mümkün değildi. İki dönem daha göreve seçilirsek kulübün geleceği aydınlık olacaktır" diye konuştu. Fenerbahçe Kulübü 'nde 2018 Yılı Dernekler Toplantısı geçtiğimiz cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri 'nde gerçekleştirildi. Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kurulu bu toplantıda ilk kez dernek temsilcileriyle bir araya geldi.Başkan Koç'un yanı sıra Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyeleri Turhan Şahin, Esra Nazlı Ercan ile Dernek Sorumlusu Murat Boyraz geniş kapsamlı toplantıda yer aldı. Yurt içinden toplam 94 dernek başkanı ve yöneticisinin katıldığı toplantıda derneklerin işleyişi, yaptıkları çalışmalar ve gelecekteki projelerle ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.Radikal kararlarBaşkan Ali Koç, dernek yöneticilerine hitaben yaptığı konuşmada mali açıdan çok zorlu bir dönemden geçtiklerinin altını çizdi.Sorunları çözmek için göreve geldiklerine vurgu yapan Koç, "Mevcut durumdan çıkmak için acı çekmek lazım. Birçok konuda radikal kararlar almak gerekiyordu. Biz de bunun için zorlu göreve talip olduk. Şu an bunu yaşıyoruz. Kulübümüzün toparlanması, bizden önceki tabloda mümkün değildi. İki dönem daha seçilirsek kulübün geleceği aydınlık olacaktır" dedi.'Şanssızlık oldu'Başkan Ali Koç, futbol takımının durumuyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Son dönemde toparlanma sürecine girdiklerini belirten Fenerbahçe Başkanı , "Bu sezon maalesef çok fazla şanssızlık yaşadık ama artık bunlar yavaş yavaş geride kaldı. Şimdi toparlanıyoruz. Derneklere bu süreçte büyük görev düşüyor. Zaten her zaman destek verdiniz. Önümüzdeki dönemde bunun devam etmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.Ali Koç, dernek başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Koç'a yoğun ilgi gösterildi.