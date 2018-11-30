Acı Dolu ve Yapayalnız Hayatını, Resimle Renklendirdi

30 Kasım 2018 Cuma 13:13



30 Kasım 2018 Cuma 13:13

TÜRKİYE, bebekken, Kızılay'dan verilen kandan HIV bulaşan Y.O.'yu minik bedeniyle okul sırasında yapayalnız kaldığı fotoğraflarıyla tanıdı. Şimdi 22 yaşında olan Y.O., '1 Aralık Dünya AIDS Günü' öncesi geçirdiği acı dolu ve yapayalnız yılları anlattı. En küçük sırrını, aşkını, sevgisini paylaşacağı arkadaşı olmadığını belirten Y.O., acı hayatını ancak büyük zevkle yaptığı resimlerle renklendirebildi. Tek hayalinin yurt dışında yaşamak olduğunu kaydeden Y.O., "İnsanlar hep benden uzak durdu. Beni dışladılar. Arkadaşlığı, dostluğu, paylaşımda bulunmayı hatta sevgiyi hiç yaşamadım" dedi.İzmirli Y.O.'ya, 22 yıl önce, erken doğum sonrası Kızılay'dan verilen kandan, AIDS'e neden olan ve bağışıklık sistemine zarar veren virüs olarak bilinen HIV bulaştı. Bebekken yapılan tedavi sırasında HIV kaptığının ortaya çıkmasından sonra anne- babası, Y.O. için hukuk mücadelesi başlattı. Türkiye'deki mahkemeler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Y.O.'nun yaşadıkları sonrasında haklı bulduğu aileye manevi tazminat ödenmesine karar verdi.TÜRKİYE OKUL SIRASINDAKİ YALNIZLIĞIYLA TANIDIHukuk mücadelesinde kazanımlar elde edilse de Y.O., büyüdükçe kendisini kabus dolu hayatın içinde buldu. Türkiye onu, minik bedeniyle okul sırasındaki yapayalnız fotoğrafıyla tanıdı. Y.O., hem okuldaki sırasında hem de okul dışında yalnız kaldı. O dönem yayımlanan haberlerden sonra kamuoyunun desteğini almasına rağmen Y.O., ilkokuldan itibaren başlayan eğitim hayatı boyunca hep bu yalnızlığı yaşadı. En küçük sırrını, aşkını, sevgisini paylaşacağı arkadaşı olmayan Y.O., hep tek başına bırakıldı. Y.O. da acı hayatını ancak büyük zevkle yaptığı resimlerle renklendirebildi. Bunun yanında yüzlerce kitap okuyan Y.O., yabancı dil öğrendi. Yaşı ilerledikçe çok istediği aşkı yine bu durumunun yüzüne vurulmasından ve kendisinden kaçılmasından yaşayamayan Y.O., erkeklerden de şiddet gördü. Y.O.'nun erkek arkadaşları onu döverken bile ellerine eldiven taktı.HUKUK MÜCADELESİ BİTMEDİManevi tazminat davalarını kazanan Y.O., 22 yaşında olmasına rağmen herhangi bir işte çalışamadı. Yaşadığı ağır psikolojik baskı ve travmalar da Y.O.'da iz bıraktı. Hayatı boyunca yaşayacağı kayıplar nedeniyle avukatı Mehmet Emin Keleş aracılığıyla maddi tazminat davası da açan Y.O., bu davanın bilirkişi aşamasında olduğunu söyledi. DÜNYA AIDS GÜNÜ ÖNCESİ ACI HAYATINI ANLATTIY.O., '1 Aralık Dünya AIDS Günü' öncesi acı dolu hayatını anlattı. Türkiye'deki kişilere, kendisine yaşattıkları yüzünden kırgın ve kızgın olduğunu belirten Y.O., tek hayalinin yurt dışında yaşamak olduğunu kaydetti. "Türkiye'de hiç derdimi paylaşanım olmadı" diyen Y.O., şunları söyledi:"Anaokulundan beri hep yalnız bırakıldım. Yanımda kimse olmadı. İnsanlar yaşadıklarımın, başıma gelenlerin suçlusu benmişim gibi davrandı. Hep benden uzak durdular. Beni dışladılar. Hiç arkadaşlığı, dostluğu, paylaşımda bulunmayı hatta sevgiyi yaşamadım. Çok istedim, okuldaki arkadaşlarımın yanına çok gittim, kendimi anlatmak istedim; ama hiçbiri dinlemedi. Hep beni suçladı. Hatta bırakın yanımda olmayı şiddet uyguladılar. Bunu da ellerine eldiven takıp yaptılar. Ama sosyal medyadan tanıştığım dünyanın öbür ucundaki insanlar, çocukluğumdan beri benden esirgenen yakınlığı gösterdi. Bunun için de yabancı dil öğrendim. Yurt dışına gidip orada hayalini kurduğum hayatı yaşamak istiyorum."Zevk aldığı anların resim yaptığı ve kitap okuduğu zamanlar olduğunu dile getiren Y.O., "Ben dışlandıktan sonra resim yaptım. Oradaki resimlerde yaşadıklarımı çizdim. Kendimi kitaplarıma verdim. Her tür kitabı okudum. Bu anlarda kendimi çok mutlu hissettim. İleride de güzel sanatlara devam etmek istiyorum. Gencim, aşkı da yaşamak istiyorum. Bunun da yurt dışında gerçekten bana değer veren birisiyle olmasını istiyorum" diye konuştu. HUKUK MÜCEDELESİ SÜRECEKY.O.'nun 22 yıllık hayatındaki hukuk mücadelesinde yanında olan avukat Mehmet Emin Keleş ise "Y.O.'nun tüm bunları yaşamasına neden olanların cezalandırılması için mücadele verdik. Yerel mahkemelerde, Yargıtay'da hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum ettirdik. Şimdi mücadelemiz maddi tazminat için. Çünkü Y.O. yaşadığı ağır psikolojik baskılardan dolayı gelişimini tam sağlayamadı. Bunu da tespit ettirdik, sonrasında da yeni davamızı açtık" dedi. - İzmir