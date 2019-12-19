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'Oğlun yaralandı' denilen anne, acı gerçeği morgda öğrendi

Antalya'da, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde ölü bulunan şahsın annesine trafik kazası geçirerek yaralandığı söylendi. Acı gerçeği morgda öğrenen anne gözyaşlarına hakim olamadı. Ölen şahsın arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra uyuduğu, sabah olduğunda arkadaşı tarafından yatağında ölü bulunduğu iddia edildi.

19.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:29

Antalya'da misafirliğe gittiği arkadaşının evinde ölü bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin cenazesi morgdan alındı. Oğlunun trafik kazası geçirerek yaralandığı söylenen anne, oğlunun öldüğünü morga getirildiğinde öğrendi.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDILAR

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 05.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ikinci öğretim 3'üncü sınıf öğrencisi C.K., dün gece arkadaşı E.E.'nin evine gitti. İddiaya göre iki arkadaş uyuşturucu madde kullandı. Sabah saatlerinde uyanan E.E., C.K.'nin hareket etmediğini fark etti. Arkadaşının uyanmaması üzerin E.E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, C.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. C.K.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, E.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANNESİ GERÇEĞİ MORGDA ÖĞRENDİ

Gencin cenazesini teslim almak için Kocaeli'den gelen aile, Adli Tıp Kurumu Morgu önünde gözyaşı döktü. Aileden anne Nurcan K.'ye oğlunun öldüğü morgda söylendi. İlk etapta yakınları tarafından oğlunun trafik kazası geçirip yaralandığı söylenen anne, oğlunun öldüğünün öğrenince uzun süre gözyaşı döktü. Anne Nurcan K. ile baba Zeki K.'yi üniversiteli gencin okuldan arkadaşları teskin etti.

KOCAELİ'NDE DEFNEDİLECEK

Otopsi işlemleri tamamlanan C.K.'nin cansız bedeni, defnedilmek üzere Kocaeli'ye gönderildi.

'Oğlun yaralandı' denilen anne, acı gerçeği morgda öğrendi

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Kaynak: İHA


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