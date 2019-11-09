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Acı haberi hastanede öğrendi, yaptığı paylaşımla duygulandırdı

Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanan Karabüklü Uzman Çavuş Ersin Islak'ın aynı operasyonda şehit düşen arkadaşı ile şakalaştığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması duygulandırdı.

09.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:55Acı haberi hastanede öğrendi, yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanan Karabüklü Uzman Çavuş Ersin Islak'ın aynı operasyonda şehit düşen arkadaşı ile şakalaştığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması duygulandırdı.
Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanan ve GATA'da tedavisi süren Karabüklü Uzman Çavuş Ersin Islak, silah arkadaşı Erdoğan Türkel'in şehit olduğunu hastanede öğrendi. Acı haberi alan Islak'ın aynı operasyonda görev aldığı silah arkadaşı için sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım izleyenleri duygulandırdı. Islak'ın şehit silah arkadaşıyla şakalaştığı anların görüntülerinin yer aldığı paylaşımda "Seninle yeri gelir çocuk gibi oynardık. Yeri geldiğinde de dağları kaldırırdık. Şehidim nur içinde yat. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
(Rıdvan Bostancı/İHA)

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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