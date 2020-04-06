Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi

Şırnak 'ın Uludere ilçesinde acılar içerisinde kıvranan ineğin doğumunu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü veteriner hekim Murat İnan gerçekleştirdi.

Bölgede evlere gidip hayvan aşılamaları yapan ekipler, ineği doğum yapacak olan vatandaşın yardım istemesi üzerine durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan'a bildirdi.

SAĞLIKLI BİR DOĞUM YAPTIRDI

Doğumda zorlanan ve acılar içinde kavranan ineği gören İnan, duruma müdahale ederek ineğin sağlıklı bir doğum yapmasını sağladı. İneğin sahibi, kendilerine yardım eden İnan'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA