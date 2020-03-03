Acı Kiraz Filmi

Kiraz
yetiştiricisi yaşlı bir çiftçiyi, gırtlağına kadar borca batmış sahtekar bir nakliyeciyi, insan kaçakçısı bir gangsteri, umuda yolculuklarında ihanete uğrayan göçmenleri, lösemi hastası çocuğunu kurtarmak için çırpınan bir babayı; çok dinli, çok dilli, çok kimlikli Makedonya’yı ulus olarak etrafında toplayan kirazın hikayesi beyaz perdede. Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu film
in oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak, Luran Ahmeti, Halil Ergün gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Serdar AkarSenaryo:
Oliver RomevskiOyuncular:
Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak, Luran Ahmeti, Halil Ergün, Erman SabanFilmin Türü:
0Orijinal Adı:
Acı KirazYapımcı Firma:
NTC MedyaYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
28.02.2020 Acı Kiraz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.