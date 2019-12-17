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Acı kırmızı biber tüketmek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir

Acı kırmızı biberin, kişinin inme ve kalp krizinden yaşamını yitirme ihtimalini önemli ölçüde azaltabileceği bildirildi.

17.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:26Acı kırmızı biber tüketmek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir
Acı kırmızı biberin, kişinin inme ve kalp krizinden yaşamını yitirme ihtimalini önemli ölçüde azaltabileceği bildirildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Araştırma, Hastanede Tedavi ve Sağlık Hizmetleri Enstitüsü (IRCCS) Neuromed'de görevli bilim insanı Marialaura Bonaccio liderliğinde yürütülen çalışma, düzenli olarak acı biber tüketmenin kalp krizinden ölme riskini yüzde 40, inmeden ölme riskini ise yüzde 61 azaltabileceğini ortaya koydu.

Molise bölgesinde yaşayan 22 bin 811 kişinin sağlık durumunun yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildiği çalışmada, haftada en az 4 kez acı biber tüketmek, kalp ve serebrovasküler nedenlere bağlı ölüm riskinin azalması ile ilişkilendirildi.

"Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlanan çalışmada, sıklıkla acı biber tüketen kişilerin, acı biber tüketmeyen kişilere kıyasla herhangi bir kardiyovasküler rahatsızlıktan ölme riskinin yüzde 34, diğer nedenlere bağlı ölüm riskinin ise yüzde 23 daha düşük olduğu tespit edildi.

Epidemiyoloji uzmanı olan Bonaccio, "Ölüm riskinden korunmanın, kişilerin benimsediği beslenme biçiminden bağımsız olduğuna dair ilginç bir veri elde ettik. Diğer bir deyişle, kişilerden biri sağlıklı Akdeniz diyetini denerken, bir diğeriyse daha sağlıksız beslenebiliyor ama acı biberin hepsi için koruyucu bir etkisi var." diye konuştu.

Acı biber tüketimi ile kardiyovasküler hastalık oranları arasındaki bu bağlantının, gıdada mevcut olan ve iltihabı azaltan kapsaisin maddesi ile ilişkili olduğu sanılıyor.

Kalp Krizi, Güncel

Kaynak: AA

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