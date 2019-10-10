"Acı ve Zafer"

Ünlü yönetmen Pedro Almodovar'ın Cannes Film Festivali'nden "En İyi Erkek Oyuncu" ile "En İyi Müzik" ödülleriyle dönen ve İspanya'nın bu yılki Oscar adayı olan filmi "Acı ve Zafer" Türk izleyicisinin karşısına çıkacak.

Antonio Banderas'ın başrolünde oynadığı film; Salvador Mallo ismindeki deneyimli ama gençlik günleri artık geride kalmış bir yönetmenin geçmişten bugüne yaptığı seçimleri ve yaşamında iz bırakan olayları konu ediyor.

Ünlü aktör Antonio Banderas'a Penelope Cruz, Asier Etxeandia ve Leonardo Sbaraglia gibi ünlü isimlerin eşlik ettiği yapımın müzikleri Alberto Iglesias imzası taşıyor.

Kaynak: AA