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Acıbadem Sağlık Grubu, Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına başladı

Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Üniversitesinin desteğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yeni araştırmalarını, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜSEB'e ileterek başlattığını bildirdi.

26.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:58
Acıbadem Sağlık Grubu, Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına başladı
Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Üniversitesinin desteğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yeni araştırmalarını, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜSEB'e ileterek başlattığını bildirdi.
Acıbadem Sağlık Grubundan yapılan açıklamada, bilim dünyasının, Kovid-19'a karşı koruyucu ve tedavi edici yöntemler geliştirmek üzere hızla çalıştığı hatırlatılarak, Türk bilim insanlarınca da araştırma çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Hızla yayılımı ve bulaşma sonrası oluşturduğu hayati risklerle dünyanın gündemine oturan Kovid-19'dan koruyacak aşı ve hastaların tedavisine yönelik henüz etkin yöntemler bulunmadığı anlatılan açıklamada, bu yönüyle bilim dünyasının odağının virüse karşı koruyacak ve tedavi edecek yeni yöntemlerin geliştirilmesi olduğu vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizi de etki alanına alan Kovid-19'a karşı, Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Kovid-19'a karşı farklı konulardaki yeni araştırmalarını, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜSEB'e ileterek büyük bir hızla başladı. Bu alanda yapılacak araştırmalarda, ülkemizdeki tüm sağlık ve bilim kuruluşlarının devam eden iş birliği ve desteğinin çok önemli olduğu belirtilirken, ayrıca ülkemizde bu tip araştırmaların yapabilmesi için biyoteknolojik altyapı, yetişmiş insan gücü ve çok yetkin sağlık çalışanları bulunduğuna dikkat çekiliyor. Acıbadem Sağlık Grubunda başlayan araştırma projeleri, koruyucu yöntemlerin başında gelen aşı geliştirmenin yanı sıra farklı tedavi yöntemlerine yönelik çalışmaları da içeriyor. Araştırmalar kapsamında hastalık bulaşmadan önce sağlıklı kişilerde virüse karşı bağışıklığı sağlayacak aşı geliştirilme çalışmalarına başlandı.
Tedavi edici yöntemlere yönelik araştırmalar arasında yer alan Virüse Spesifik Gamma Globulin, İnterleukin-6 Blokörü, Virüs Spesifik T Lenfosit, Virüse Spesifik Bağışıklık Hücreleri, ağır akciğer hasarında mezenşimal kök hücreleriyle tedavi konuları yer alıyor. Araştırma sonuçlarının çok kısa sürede ürüne dönüştürülerek Kovid-19 tedavisinde kullanılması hedefleniyor."
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Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Acıbadem, Güncel

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