Acıbadem Sağlık Grubu'nun Yeni Genel Müdürü Tahsin Güney

Kaynak: DHA

Acıbadem Sağlık Grubu genel müdürlüğü görevine Tahsin Güney atandı.Acıbadem Grubu'nda son beş yıldır genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Güney, 2008 yılında Acıbadem Sağlık Grubu bünyesine katılmıştı.Acıbadem Sağlık Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Tahsin Güney'in genel müdürlük atamasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:"Uzun yıllar grubumuzda önemli görevlerde bulunmuş olan Tahsin Güney'e yeni görevinde başarılar diliyorum. İnanıyoruz ki, kendisi Acıbadem Sağlık Grubu'nun büyüme ve gelişmesinde önemli katkılar sunacaktır." (Fotoğraflı) - İstanbul