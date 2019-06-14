14.06.2019 12:41
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Açığa alınan FETÖ sanığı astsubaya 7,5 yıl hapis

Açığa alınan FETÖ sanığı astsubaya 7,5 yıl hapis

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan astsubay Ali K., tutuksuz yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan astsubay Ali K., tutuksuz yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Ali K., hazır bulundu. Savunmasında suçlamaları reddeden Ali K., "Ne benim ne de ailemin bu örgütle hiç bir alakası yok. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Ali K.'ye, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci göz önüne alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel

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