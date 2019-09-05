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Acıgöl'de cezaevi firarisi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 4 yıl 21 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalandı.

05.09.2019 09:52 Acıgöl'de cezaevi firarisi yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 4 yıl 21 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum adli makamlarınca 4 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan aynı zamanda cezaevinden firar eden 18 yaşındaki D.Y. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Acıgöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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