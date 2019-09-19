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Açık alan masa tenisi turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yaş kategorisinden vatandaşların katılabildikleri Açık Alan Masa Tenisi Turnuvası başladı.

19.09.2019 14:49Açık alan masa tenisi turnuvası başladı

Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle eş zamanlı olarak Nevşehir'de kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 7'den 70'e tüm vatandaşların hem spor yapabilmeleri hem de eğlenebilmeleri amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından Açık Alan Masa Tenisi Etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından, Nissara AVM önünde gerçekleştirilen turnuva 20 Eylül Cuma akşamına kadar sürecek. Turnuvaya 7 yaş üstü tüm vatandaşlar katılabilecek. Turnuva sonunda dereceye girenlere Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ödüller verilecek.


Nevşehir, Avrupa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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