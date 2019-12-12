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Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı

kütahya'da polis ekiplerince 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında ele geçirilen 30 kilo esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. tutuklanan şüphelilerden birinin açık cezaevinden izinli olarak çıktığı ve sonrasında firar ettiği öğrenildi.

12.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:14

'da polis ekiplerince 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında ele geçirilen 30 kilo esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin açık cezaevinden izinli olarak çıktığı ve sonrasında firar ettiği öğrenildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP FİRAR EDEN ZANLI DA YAKALANDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Evlerde narkotik köpeği ile yapılan aramada 30 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili A.A., E.S., K.A. ile açık cezaevinden izinli çıkıp firar eden E.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., E.E. ve K.A. tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevine konuldu. Diğer şüpheli E.S. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı

Narkotik, Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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