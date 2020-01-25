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Açık cezaevinden kaçtı polisten kaçamadı

Adana'da "yağma, yaralama ve tehdit" suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası ile yarı açık cezaevinde yatarken kaçan hükümlü, durakta beklerken polisten kaçamadı.

25.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:10Açık cezaevinden kaçtı polisten kaçamadı
'da "yağma, yaralama ve tehdit" suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası ile yarı açık cezaevinde yatarken kaçan hükümlü, durakta beklerken polisten kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, "Yağma, yaralama, tehdit" suçlarından kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezaevine giren Hakan K. (36), açık cezaevine geçince firar etti. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri hükümlüyü bulmak için harekete geçti. Dedektifler, hükümlünün Mithatpaşa Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Polis, kısa sürede hükümlünün bulunduğu adrese giderek hükümlüyü mahalledeki durakta toplu taşıma aracı beklerken yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adileyeye daha sonrada tekrar cezaevine gönderildi. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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