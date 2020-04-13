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"Açık cezaevlerindeki 3 hükümlü korona virüsten öldü"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Açık ceza infaz kurumlarındaki 3 mahkumun korona virüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.

13.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:25
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Açık ceza infaz kurumlarındaki 3 mahkumun korona virüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Gül korona virüs salgınına ilişkin infaz kurumlarındaki duruma dair açıklama yaptı. Bakan Gül, "Adalet teşkilatımızın tedbirlere azami şekilde uyduğunu belirtebiliriz.Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı. Noterliklerde de insan sirkülasyonu yüzde 85 oranında azaldı. Noterlerde işi olan vatandaşlarımız e-başvuru yöntemiyle yapabilecekler. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine alınan tedbirler kalktıktan sonra görüş haklarını kullanamayanlara görüş hakları verilecektir. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıkları devletimize aittir. Ceza infaz kurumlarının kapalı cezaevlerinde pozitif bir vaka görülmemiştir. Açık ceza infaz kurumlarındaki 17 hükümlüye de korona virüs tanısı konuldu. Açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü hayatını kaybetti. Bugüne kadar 14 hakim ve savcının testleri pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül ayrıca, "Korona virüs salgın tedbirleri ortamından doğan, bu döneme özgü suçlar karşısında Cumhuriyet Başsavcılıkları toplumun huzurunu korumak için büyük bir gayret sarf etmektedirler. Bu kapsamda son 1 ayda, 71 ilde bin 97 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Korona virüsle ilgili sosyal medyada manipülatif haber paylaşan 737 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemiyle ilgili olarak 207 kişi, stokçuluk, karaborsacılık gibi ticari hayata karşı suçlar kapsamında da 145 kişiye soruşturma açıldı" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel
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