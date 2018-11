Açık Denizde Bulduğu Yaralı Kuğuyu Kurtardı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:08



ANTALYA'da yaşayan ve kuaförlük yapan Özcan Say, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı balık avında açık denizde karşılaştığı yaralı kuğunun hayatını kurtardı. Belek bölgesinden tekneyle denize açılan Özcan Say, balık tutmak için oltalarını denize attıkları sırada su üzerinde hareketsiz yatan kuğuyu fark etti. Kuğunun birkaç kilometre açıkta karşılarına çıktığını anlatan Özcan Say, "Çok yorgun ve halsizdi. Tekneyle yanına yaklaşıp arkadaşlarımla birlikte sudan çıkardık. Sağ kanadını açamadığını fark ettik. Kanadını kaldırdığımızda, dışarı doğru çıkmış kemik parçasını gördüm. Yaralanmıştı. Balık avını yarıda kesip, hızla hayvan hastanesine yetiştirdik" diye konuştu.Kuğunun tedavisinin tamamlandığını aktaran Say, "Tedavisinin ardından doğaya bırakıldı" dedi.- Antalya