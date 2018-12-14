Açık Denizde Vurgun Yiyen Dalgıç, Temel Reis'e Benzedi

Peru'da akıllara durgunluk veren tıbbi bir vaka yaşandı. Profesyonel olarak dalgıçlık yapan 56 yaşındaki Alejandro Ramos'un su altında başına gelenler bedenini ve hayatını tamamen değiştirdi.

KARGO GEMİSİ, TEMİZ HAVA BORUSUNU KOPARDI

Willy adıyla tanınan Ramos geçimini dalgıçlık yaparak sağlıyordu. Dört yıl önce dalış yaptığı sırada temiz hava borusu bir kargo gemisi tarafından koparıldı. Durumu fark eden Ramos hayatta kalmak için vurgun yeme pahasına can havliyle kendini suyun yüzeyine attı.

DOKTORLAR ÇARE BULAMADI

Tahmin ettiği gibi vurgun yiyen Ramos gözünü açtığında hastanedeydi. Ancak vücudunda, özellikle omuz ve göğüs bölgesinde normal ötesi şişkinlikler oluşmaya başladı. Zaman içinde büyüyen şişlikler Ramos'u, çizgi film karakteri Temel Reis'e benzetti. Şiddetli ağrılar çeken Ramos için seferber olan doktorlar, çare bulamadı.

İşte Alejandro Ramos'un son hali;