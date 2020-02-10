Açık Dersler'de ''Her Yönüyle Çocuk''…

Boğaziçi Üniversitesi Açık Ders seminerlerini Eskişehir'e taşıyor

Aralık 2019'da Malatya'da gerçekleştirilen seminerlerle İstanbul dışına ilk kez açılan Açık Ders programı ''Her Yönüyle Çocuk'' başlığı altında, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin katkılarıyla 19 Şubat- 9 Nisan 2020 tarihleri arasında Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te yer alacak. Toplam beş seminerden oluşan program halka açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor.

Türkiye'nin köklü eğitim kurumu Boğaziçi Üniversitesi ile Tekfen Holding işbirliğiyle düzenlenen "Açık Ders" etkinliklerinin Eskişehir programı 19 Şubat tarihinde başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin vereceği dersler kapsamında çocukluğun tanımından, çocuk ve oyun ilişkisine, çocuğun dil ile kurduğu bağdan çocuğun gözünden adalet, eşitlik gibi kavramların nasıl algılandığına farklı temalar çerçevesinden odak noktası ''Her Yönüyle Çocuk'' olan dersler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda ilk dersi Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyesi Dr. Melike Acar verecek. Acar, seminerinde ''Çocuk ve Ahlak : Çocuklukta Ahlaki ve Toplumsal Sorgulamanın Gelişimi'' konusunu ele alarak "Çocuklar için adil olmak ne anlama geliyor?", "Çocuklar, ayrımcılık ve hak ihlallerini nasıl değerlendiriyorlar?" gibi soruları konuşmasının merkezine taşıyacak.

Eskişehirliler 26 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Haznedar'dan ''Çocuk ve Dil: Erken Çocukluk Döneminde İkinci/Yabancı Dil Öğrenimi'' konulu dersi dinleyecek. Haznedar, seminerde aynı beyinde iki ya da daha fazla dil öğreniminin nasıl ortaya çıktığını, iki ya da daha fazla dil bilmenin çocuğa bilişsel, sosyal ve psikolojik katkılarını ve dil öğrenimindeki yaklaşımları ele alacak.

12 Mart tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı, ''Çocuk ve Hikayeler: Birlikte Okumanın Gücü'' başlıklı seminerde çocukların gelişiminde kitapların önemine değinecek; paylaşımlı kitap okuma tekniğinin çocuklar için faydalarından söz edecek.

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Aysimi Duman ise 24 Mart tarihinde ''Çocuk ve Anne: Hamilelik Döneminde Çocuk Anne İlişkisi'' konulu bir seminer verecek. Duman bu seminerde hamilelik döneminden itibaren annenin ruh sağlığının yanı sıra farklı biyopsikososyal koşulların annenin vücudunun işleyişine ve bebeğin gelişimine ve sağlığına etkisini ele alacak.

Boğaziçi Üniversitesi Açık Ders programının Eskişehir'deki son dersi ise 9 Nisan tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mine Göl Güven tarafından verilecek. ''Çocuk ve Oyun: Çocuk Oyununa Yetişkin Müdahalesi'' başlıklı seminerde oyunun çocuğun dünyasında ne anlama geldiği ve yetişkinlerin oyunlara yaklaşımının ne olması gerektiği ele alınacak.