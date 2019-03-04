Açık Diyalog İstanbul'da Çocuk Sanat Atölyeleri Devam Ediyor!

Tüm atölye çalışmalarına başvurular info@opendialogueistanbul.com adresi ve 0212 232 7662 nolu iletişim numarasından yapılacak.

İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan Çocuklarla Buluşuyor

Açık Diyalog İstanbul'un Mart ayındaki eğitici atölye çalışmaları satranç atölyesi ile başlıyor. 9, 16, 23 Mart tarihlerinde İstanbul Satranç Derneği Başkanı Arno Garabetyan ile düzenlenecek olan atölye çalışmaları 11.30-13.00 saat aralığında gerçekleşecek. 7-16 yaş grubundaki çocuklar Garabetyan ile satrançta mantık yürütme, hafıza geliştirme ve risk yönetimi konusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Elçin Ekinci ile Göbeklitepe'ye Yolculuk: Kil Atölyesi

Sanatçı ve deneyimli eğitmen Elçin Ekinci ile 16 Mart Cumartesi günü saat 14:00-16:00 arasında Açık Diyalog İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "Göbeklitepe'yi Keşif: Kil Atölyesi'nde, çocukları kültürel mirasların büyülü dünyasında yolculuğa çıkaracak. Atölyede katılımcılar, incelenen yapı ve eserler üzerine birlikte düşünme, araştırma veberaberinde yaratıcı üretimler yapma fırsatı sunacak.

6-15 yaş grubu çocuklar, atölyede Göbeklitepe'nin derinlikli dünyasında yolculuğa çıkarken, bu süreçte malzemenin deneyim imkanlarıyla düşünerek üç boyutlu yaratım, ifade zeminine sahip olacaklar.

Çocuklar Heykelin Dev İsmini Giacometti'yi Tanıma Fırsatı Bulacak

Açık Diyalog İstanbul'da, sanatçı ve eğitmen Pınar Yıldız ile çocuklar ünlü heykeltıraş ve ressam Alberto Giacometti'nin hayatı, sanatı ve çalışmalarını dinleyecek bir yandan daGiacometti'nin çalışmalarından ilhan aldıkları ile iki ve üç boyutlu atölye çalışmaları yapacak. 17 Mart Pazar günü 15.00-16.30 saatleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmasına 5-10/ 11-15 yaş grubundaki tüm çocuklar katılabilecek.

Çocuklara Üç Boyutlu Heykel ve Sanat Atölyesi

Çocuklar, 23 Mart Cumartesi günü Açık Diyalog İstanbul'da optik ve kinetik sanata katkıları ile bilinen sanatçı Yaacov Agam'ın agamograf adı verilen farklı açılardan görünen üç boyutlu resim ve heykellerini fotoğraf sanatçısı ve eğitmen Tuğba Özer önderliğinde inceleme fırsatı bulacak. 14:00-15:30 saatleri arasında gerçekleşecek atölyede 6 ile 10 yaş arasındaki çocuklar kendi agamograf çalışmalarını yapacak.

Kaynak: Bültenler