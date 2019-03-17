Açık Eskrim Turnuvası Sona Erdi

Türkiye
Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Açık Eskrim Turnuvası, Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde sona erdi.
Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 23 ilden 920 sporcu mücadele etti. Etkinlikte 10, 12, 14 yaş altı kız ile erkek sporcular, epe ve flöre branşlarında dereceye girebilmek için yarıştı.
Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit
Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Küçük sporcuların etkinlik boyunca kıyasıya mücadele ettiğini belirten Yiğit, "Çocukların spora küçük yaşlarda başlaması çok önemli. Bu etkinlik de bunun örneği. Birçok ilden bine yakın sporcu çok güzel mücadeleler ortaya koydu." dedi.
Kategori ve branşlarına dereceye giren sporcular şunlar:
10 yaş altı kız epe: 1. Zülal Can, 2. Eda Ustabay, 3. Efşan Nur Can
12 yaş altı kız epe: 1. Naz Gökkaya
, 2. Naz Kayra Özcan, 3. Melike Karadavut
14 yaş altı kız epe: 1. Damlanur Sönüş, 2. Duru Fazlıoğlu, 3. Zeynep Gürsu
10 yaş altı erkek epe: 1. Bertuğ Mehmet Çeçen, 2. Onur Saraçoğlu, 3. Sarp Araydın
12 yaş altı erkek epe: 1. Baturalp Aldemir, 2. Taylan Yıldırım, 3. Atilla Ahmet Yavaş
14 yaş altı erkek epe: 1. Egemen Oktay, Karan Ardıç Safcı, 3. Cengizhan Öner
10 yaş altı erkek flöre: 1. Issa Ameur Ould, 2. Melik Ata Boz, 3. Emre Ameur Ould
12 yaş altı erkek flöre: 1. Kıvanç Kırtay, 2. Denizalp Güçel, 3. Efe Tunçay
14 yaş altı erkek flöre: 1. Ege Poyraz İlman, 2. Tan Sezer, 3. Kerem Öcal
10 yaş altı kız flöre: 1. Alara Atmaca, 2. Elvin Gülışık, 3. İdil
Çiçek
12 yaş altı kız flöre: 1. Begüm Şahabettinoğlu, 2. Neval Doğa Ayyüce, 3. Liubov Torun
14 yaş altı kız flöre: 1. Birçe Almıla Durukan, 2. Ebru Şahabettinoğlu, 3. Pınar
Gönenç
Fethiye, Spor
Kaynak: AA