Açık Eskrim Turnuvası Sona Erdi

Türkiye
Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Açık Eskrim Turnuvası, Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde sona erdi.
Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 23 ilden 920 sporcu mücadele etti. Etkinlikte 10, 12, 14 yaş altı kız ile erkek sporcular, epe ve flöre branşlarında dereceye girebilmek için yarıştı.
Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit
Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Küçük sporcuların etkinlik boyunca kıyasıya mücadele ettiğini belirten Yiğit, "Çocukların spora küçük yaşlarda başlaması çok önemli. Bu etkinlik de bunun örneği. Birçok ilden bine yakın sporcu çok güzel mücadeleler ortaya koydu." dedi.
Muğla, Fethiye, Spor
Kaynak: AA