Açık hava'da Ebru'lu günler...

Başarılı sanatçı, 6 yıllık hasreti Türkiye 'nin en büyük dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda düzenlenen 3 günlük konser serisiyle bitiriyor!
Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkmaya hazırlanan Gündeş, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde sevenleriyle yılların hasretini giderecek. 5 yıllık suskunluğuna geçtiğimiz aylarda çıkarttığı ''Aşık'' albümüyle son veren Ebru Gündeş , yeni albümünden ve efsaneleşen şarkılarından oluşan geniş repertuvarıyla izleyenlere müzik dolu 3 gün yaşatacak.
Poll Production organizasyonu ve Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda yapılacak 3 günlük konserler serisi, Gündeş hayranlarını sanatçıya ve şarkılarına doyuracak.