Açık havada arabalı sinema keyfi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gereği sinemalara gidemeyenler için açık havada sinema etkinlikleri yapılıyor.

03.07.2020 23:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:23
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gereği sinemalara gidemeyenler için açık havada sinema etkinlikleri yapılıyor.
Brüksel'in Tour & Taxis fuar alanına ait otopark, arabalı açık hava sinemasına dönüştürüldü.
Park alanına kurulan dev ekranda "Bohemian Rhapsody" filmi gösterildi. Arabalı açık hava sineması konseptinde düzenlenen etkinlik için izin verilen 200 kadar araç, akşam saatlerinde sinema ekranının önüne sıralandı.
Araçların her birinde bulunabilecek kişi sayısı, 2 ile sınırlı tutuldu. Etkinliğin 30 Ağustos'a kadar her akşam düzenlenmesi planlanıyor.
Açık hava sinemasında, 24 metre uzunluğunda, 14 metre yüksekliğinde, Avrupa'nın en büyük LED ekranı kullanılıyor. Açık havada arabalı sinema keyfi

Kaynak: AA

Etiketler: Bohemian Rhapsody, Belçika, Brüksel, Güncel, Haber
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