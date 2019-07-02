Açık havada tiyatro keyfi

Ünlü sanatçıların yer alacağı gösteriler her Cuma saat 20.30'da İnciraltı Açıkhava Amfitiyatro'da ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İnciraltı Tiyatro Günleri" 5 Temmuz'dan itibaren her cuma akşamı kentte tiyatro rüzgârı estirecek. İnciraltı Açıkhava Amfitiyatro'da 8 ulusal oyunun sahneleneceği "İnciraltı Tiyatro Günleri" 5 Temmuz'da başlayacak. Oyunlar halka açık ve ücretsiz olacak.

Ferhan Şensoy , Erkan Can, Rutkay Aziz, Taner Barlas, Sunay Akın, Cem Davran, Yıldıray Şahinler , Bahtiyar Engin, Simge Defne, Ersin Korkut , Erdem Baş, Hakan Bulut, Eray Yasin Işık , Murat İpek, Nihat Sırdar ve Mesut Süre gibi önemli oyuncuların yer aldığı oyunlar açık havada keyifli anlar yaşatacak.

5 Temmuz'da "İyi, Kötü, Çirkin" ile başlayan tiyatro günleri 12 Temmuz'da "Bütün Kazlar Toplandık", 19 Temmuz'da "Siz Hepiniz Ben Tek", 26 Temmuz'da "Adalet, Sizsiniz", 2 Ağustos'ta "Ferhangi Şeyler", 9 Ağustos'ta "Aşkölsün", 26 Ağustos'ta "Sunay Akın ile Görçek" oyunlarıyla devam edecek ve 23 Ağustos'ta "Alevli Günler" oyunuyla son bulacak. Gösterilerin başlama saati ise 20.30.