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Açık havada yazlık sinema keyfi

Menteşe Belediyesi'nin yaz ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği yazlık sinema keyfi, "Babam ve Oğlum" filmiyle başladı.

01.08.2019 22:44
Açık havada yazlık sinema keyfi
Menteşe Belediyesi'nin yaz ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği yazlık sinema keyfi, "Babam ve Oğlum" filmiyle başladı.
Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen açık hava sinema etkinliğine katılan vatandaşlara, belediye tarafından ücretsiz çekirdek ve gazoz ikram edildi.
Güzel havayı fırsat bilen Menteşe halkının ilgi gösterdiği ve yer bulmakta zorlandığı etkinliğe 2 bine yakın vatandaş katılım sağladı.
7'den 70'e her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte, izleyiciler ikram edilen çekirdek ve gazoz eşliğinde "Babam ve Oğlum" filmini izledi.
Menteşe Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik ile geçmiş günleri hatırlayan bazı vatandaşlar, "Eskiden ailemizle, arkadaşlarımızla gelir açık havada sinema izlemenin keyfini yaşardık. O zamanlar yaz akşamlarının en büyük eğlencesi yazlık sinemalardı. Sinemanın önü bugün olduğu gibi dolar taşar, yer bulamazdık." dedi.

İskender Alper, Güncel

Kaynak: AA

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