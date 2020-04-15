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"Açık Kapı" birimleri aracılığıyla "sosyal yardım yapılmıyor" uyarısı

Vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilip sonuçlandırılması amacıyla dijital ortam ile valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan "Açık Kapı" birimlerince sosyal yardım ya da sosyal destek ödemesi yapılmadığı bildirildi.

15.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:40
Vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilip sonuçlandırılması amacıyla dijital ortam ile valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan "Açık Kapı" birimlerince sosyal yardım ya da sosyal destek ödemesi yapılmadığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, "Açık Kapı'ya başvuru üzerine emekli ve 1000 lira yardım alanlar hariç tüm vatandaşlara 400 lira, çocuklara da 100 lira bayram harçlığı verileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımların ardından çok sayıda vatandaşın "Açık Kapı" birimlerine başvuru yaptığı belirtildi.
Bu yöndeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve "Açık Kapı" birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtımı ile sosyal destek ödemesi yapılmadığı ifade edildi.
Açık Kapı birimleri sadece valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştiriyor.
Vatandaşların taleplerini yazılı iletebildiği, başvurularının süreç ve sonuç bilgilerini de kısa mesajla alabildiği "Açık Kapı" birimleri, 81 il ve 161 ilçede oluşturulan birimler ile valilik ve kaymakamlıkların internet siteleri ya da e-Devlet üzerinden hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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