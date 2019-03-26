Açık Kapı' Buluşmaları Bayburt Üniversitesi Geleneğine Dönüştü

Kaynak: İHA

Bayburt Üniversitesi akademik ve idari personelleri ile öğrencilerinin Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile randevusuz görüşebildiği Açık Kapı Buluşmaları üçüncü ayını geride bırakırken, her hafta gerçekleşen yoğun katılım yenilikçi fikrin bir kurum geleneğine dönüştüğünü gösterdi.İdari süreçlerin işleyişini hızlandırmak ve iç paydaşların yönetime doğrudan katılımlarını sağlamak amacıyla Rektör Coşkun tarafından başlatılan Açık Kapı Buluşmaları, kurum kültürünün etkin bir parçası oldu. Belirlenen konseptler gereği kimi zaman karma, kimi zaman ise yalnızca öğrencileri, akademik ya da idari personelleri kapsayan buluşmalara vesile olan Açık Kapı geleneği, Coşkun'un Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı jestle yalnızca kadın paydaşlara açık olarak da gerçekleşti.Açık Kapı Buluşmalarını başlangıçta bir yenilik olarak düşündüklerini belirten Coşkun, çağı yakalamak ve süreçlerdeki kaliteyi arttırmak adına hayata geçirdikleri uygulamanın kısa zamanda bir kurum geleneğine dönüşmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Sürecin başından beri buluşmalara katılım sağlayan onlarca akademik ve idari personel ile öğrenciye teşekkürlerini ileten Coşkun, Bayburt Üniversitesi ailesinin kolektif bir ruh taşıdığını ve her yeni bakış açısının yönetim vizyonlarını genişlettiğini söyledi. Coşkun, buluşmalar esnasında bazı işleyiş sorunları tespit ettiklerini, buna ek olarak birlikte çözüm üretmeyi de bir kurum kültürü haline getirdiklerini sözlerine ekledi. Coşkun ayrıca, Açık Kapı Buluşmalarının önceden olduğu gibi bir hafta Dede Korkut Külliyesi'nde, bir hafta Baberti Külliyesi'nde yapılmaya devam edeceği bilgisini paylaştı. - BAYBURT