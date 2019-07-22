"Açık Kapı-Milletin Kapısı" projesi Edremit'te uygulanmaya başlandı

Vatandaşların başvurularının elektronik ortamda kaydedilip ilgili birimlere yönlendirileceği, başvuru sahibinin sürece ilişkin mesaj yoluyla bilgilendirileceği, yapılan işlemlerin üst yöneticiler tarafından takip edileceği "Açık Kapı-Milletin Kapısı" projesi Edremit
ilçesinde uygulanmaya başlandı.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Kaymakamlığı Hizmet Binasının giriş katında fiziki ve teknik alt yapısı oluşturularak hizmete hazır hale getirilen Açık Kapı Bürosunda incelemelerde bulundu.
Vatandaşların sorun ve taleplerinin Açık Kapı Bürosunda değerlendirilmeye alınacağını ifade eden Sırmalı, projenin hayırlı olmasını diledi.
Sırmalı, kamu hizmetlerini sunanlarla vatandaşlar arasındaki iletişimi güven ortamında sağlamak, vatandaşların talep ve beklentilerinin alınarak değerlendirilmesini sağlamak ve kronik sorunlara çözümler üretebilmek için bu projenin hayata geçirildiğini söyledi.
Kaymakamlığa yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmeyi amaçladıklarını belirten Sırmalı, "Sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak, talep ve beklentilerin analiz ve raporlamaları yapılarak oluşturulacak yeni yönetim politikalarına ve hizmet sunum tekniklerine esas olmak üzere İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Açık Kapı Projesi 81 ilin dahil olduğu bir proje olarak ilçemizde de Kaymakamlık binasında hizmete başlamıştır." dedi.