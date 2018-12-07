Açık Kaynak Kodlu Sistemlere Göç, Yarını Nasıl Değiştirecek?

Yurtdışına giden paranın yurtiçinde kalması için açık kaynak özgür yazılımlara öncelik verilmesini söyleyen, Açık kaynak kodlu yazılımların aslında milli olduğuna dikkat çeken, Zeyveli, "Dijital dünya, açık kaynak kodlu sistemler tarafında gelişiyor. Gelişmek istiyorsak "open source" dünyaya ayak uydurmak zorundayız." dedi.

Bilişim İnovasyon Derneği ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği BURA işbirliği ile Boğaziçi Üniversitesinde 'Teknoloji Açık Tarafta Gelişiyor: Açık Kaynak Sistemlere Göç' konulu panel düzenlendi. Panele, Bilişim İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli, İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, Türkiye Açık Kaynak Komitesi Üyesi ve Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Hüseyin Yüce, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cemil Sağıroğlu ve Girişimci Ömer Turhan konuşmacı olarak katıldı.

"Açık kaynak kodlu yazılımlar millidir…"

'Teknoloji Açık Tarafta Gelişiyor: Açık Kaynak Sistemlere Göç' konulu panelde, 'Açık Kaynak Kod'dan ne anlamalıyız?', 'Açık Kaynak Kod Sistemler yarını nasıl değiştirecek?', 'Açık ve Milli ayrımı nedir?', 'Türkiye'de teknoloji öncüleri açık kaynağın neresinde?' sorularına yanıt arandı. Panelde konuşan Bilişim ve İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli, "Açık kaynak kodlu yazılımlar millidir. Finansal bağımsızlığımız varsa ve kendimizi geliştirebiliyorsak bu milli olduğunu gösterir. Dünyaya mal olmuş bir şeyin memleketi yoktur. Bu nedenle var olan açık kaynak kodlu ürünlerin muadillerini üretmekle vakit kaybetmeye gerek yok." dedi.

"Açık yazılımlar ile kapalı yazılımların entegre çalışabileceği bir yapı oluşturmalıyız…"

Türkiye'nin 2017 yılı yazılım cirosunun 16 milyar TL olduğunu ve bunun 2 milyar TL'sini Microsoft ve Oracle gibi kapalı kaynak kodlu sistemlere verdiğimizi belirten Zeyveli sözlerine şöyle devam etti: "Yaygın kapalı kodlu yazılımları geliştiren kurumların yerinde kurulum maliyetlerini arttırıp bulut servislerine yönlendirdiğini görüyoruz. Pardus gibi açık kaynak kodlu sistemlere geçişi şimdi yapmazsak 5-10 yıl sonra ya bulut kullanacağız ya da başka sistemlere geçeceğiz bunun alternatifi yok. Açık yazılımlar ile kapalı yazılımların entegre çalışacağı bir sistem belirlemeliyiz.Temelde Türkiye'de yaşanan göç projelerinin yaşanan sıkıntılarından bir tanesi yüzde 100'ü geçişi hedeflemek. Hedefi baştan yüzde 100 koyarsanız, o projeler başarısızlıkla sonuçlanır." dedi.

"Gelişmek istiyorsak open source dünyaya ayak uydurmak zorundayız…"

Dijital dünyanın açık kaynak kodlu sistemler tarafında geliştiğine dikkat çekilen seminerde konuşmacılar tarafından,

"Açık Kaynak Kodlu bir yazılımda; Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan binlerce beynin, binlerce kişinin fikir yürütmesi ile gelişimin inanılmaz hızlı olduğu",

"Berkeley Üniversitesindeki çalışmaların açık kaynağın temelini oluşturduğu",

"Üniversitelerin Açık Kaynak konusuna daha fazla önem vermesi gerektiği",

"Açık kaynak kodla ilgili kullanılan en yaygın ortam olan Github'da 2018 yılı istatistiklerine göre 31 milyon geliştirici ve 96 milyon proje olduğu",

"Gelişmelerin open source dünyada olduğu ve Türkiye'nin de gelişme istiyorsa open source dünyaya ayak uydurmak zorunda olduğu",

"Sürdürülebilir ve yönetilebilir güç için önce iyi bir analiz, doğru hedef belirleme ve sonrasında iyi bir planlama ve sağlıklı bir merkezi yönetim ile harekete geçilmesi gerektiği" konularına değinildi.