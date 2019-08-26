Açık lise kayıt tarihleri 2019: AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2019-2020 eğitim öğretim yılı için kayıtlar 21 Ağustos'ta başladı. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başvurular Halk Eğitim Merkezlerine yapılıyor. Kayıtlar 27 Ağustos'ta sona eriyor. AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Kayıt Yenileme Sınav Bedelini İki Şekilde Yatırabilirsiniz:

- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz

- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.

AÇIK LİSE İLK KAYIT TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru

Tarihleri: 21/08/2019 – 27/09/2019 tarihleri arasında.

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Mazeretli İlk Kayıt

Başvuru Tarihleri: 28/09/2019 – 04/10/2019 tarihleri arasında.

AÇIK LİSEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c )Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç )Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim-öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos- 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Yeni dönem iş takvimi şu şekilde;