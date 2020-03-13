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Açık öğretim sınavları ertelendi

21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavları ertelendi.

13.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:33
Açık öğretim sınavları ertelendi
21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavları ertelendi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : 22 Mart, Ekonomi

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