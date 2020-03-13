Açık öğretim sınavları ertelendi

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Ekonomi
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ekonomi
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ekonomi
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Ekonomi
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı