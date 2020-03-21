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Açık oto pazarının faaliyetlerine ara verildi

Açık oto pazarının faaliyetlerine ara verildi Geçtiğimiz hafta son iki yılın en yoğun gününü yaşayan oto pazarı boş kaldı Van'da geçtiğimiz hafta 2019-2020 yılı sezonun en yoğun gününü geride bırakan ikinci el açık oto pazarında korona virüsü tedbirleri nedeni ile faaliyetlerine ara verildi.

21.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:07
Açık oto pazarının faaliyetlerine ara verildi
Geçtiğimiz hafta son iki yılın en yoğun gününü yaşayan oto pazarı boş kaldı
VAN - Van 'da geçtiğimiz hafta 2019-2020 yılı sezonun en yoğun gününü geride bırakan ikinci el açık oto pazarında korona virüsü tedbirleri nedeni ile faaliyetlerine ara verildi.
Tüm dünyada ve Türkiye 'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Van'da geçtiğimiz hafta 2019-2020 yılı sezonun en yoğun gününü geride bırakan ikinci el açık oto pazarında faaliyetlere ara verildi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'ye de sıçradı. Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Türkiye'de yürütülen topyekün mücadele kapsamında gerekli önlemler alınmaya devam ediliyor. Şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği virüs nedeniyle Vanlılar da sokağa çıkmaya korkarken, Tuşba ilçesinde yer alan ikinci el açık oto pazarı alınan tedbirler doğrultusunda geçici bir süre faaliyetine ara verdi.
"En yoğun sezonunu yaşamıştı"
Geçtiğimiz cumartesi günü en yoğun gününe ev sahipliği yapan ikinci el açık oto pazarı, bugün ise tamamen boş kaldı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen emniyet ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, araç satışı için pazara gelen araç sürücülerini salgın konusunda uyararak geri gönderdi.
"İşletmeyi kapatmakla doğru bir karar aldık"
İHA muhabirine konuşan 8 yıllık açık oto pazarı işletmecisi Adem Zorlu, geçtiğimiz hafta 2019-2020 yılının en yoğun gününü yaşadıklarını anımsattı. Bu hafta ise tedbir amacıyla işletmeyi kapattıklarını ifade eden Zorlu, "İkinci bir emre kadar işletmemiz kapatılmış bulunmakta. Her şeyden önce insanlarımızın sağlığı çok önemlidir. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. İnsanların çağrılara uymalarını istiyoruz. İran sınır komşumuz olduğundan dolayı Van için endişemiz var. Bu yüzden İran risk oluşturuyor. İşletmeyi kapatmakla doğru bir karar aldık. Diğer benzeri işletmelerin de bunu uygulamasını istiyoruz" dedi. Açık oto pazarının faaliyetlerine ara verildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Van, Ekonomi

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