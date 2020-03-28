Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Açık pazaryeri temizlenerek dezenfekte edildi

Kapalı pazaryerinin korona virüs tedbirleri dolayısıyla kapatılmasının ardından geçici olarak hizmet verecek eski açık pazaryeri Nevşehir Belediyesi tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

28.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:55
Açık pazaryeri temizlenerek dezenfekte edildi
Kapalı pazaryerinin korona virüs tedbirleri dolayısıyla kapatılmasının ardından geçici olarak hizmet verecek eski açık pazaryeri Nevşehir Belediyesi tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

Koronavirüs salgınının il genelinde yayılımını önlemeye yönelik olarak alınan tedbirler kapsamında kapalı pazaryerinin kapatılması dolayısıyla Pazar ve Pazartesi günleri kurulacak olan pazar, İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki eski yerinde açılacak. Pazarın açılışı öncesinde Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar alanı içerisinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında, ilk olarak pazar alanını vakumlu süpürme araçları ile temizleyen ekipler, daha sonra köpüklü su ile tüm alanı yıkayarak dezenfekte etti.

İlaçlama çalışmalarının da gerçekleştirileceği pazar alanında ayrıca hem satıcılar hem de vatandaşlar için sosyal mesafenin korunması, el dezenfektan aparatları, maske ve eldiven gibi ek tedbirler de alınacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Nevşehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Açık pazaryeri temizlenerek dezenfekte edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Durumun kontrolden çıktığı İtalya’da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:15: Hanau'daki ırkçı saldırıda oğlunu kaybeden Behçet Gültekin 39 gün sonra oğluna kavuştu - Haber 14:15: Avcılar'da evde kalanlara "sıcak yemek" servisi başladı - Haber 14:15: Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak sahili havadan görüntülendi - Haber 14:14: Soma'da eğitim kurumları yüz koruyucu maske ve cerrahi maske üretimine başladı - Haber 14:14: Red Bull Gaming Ground@HOME'da spor pilotları yarıştı - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler