Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde, 28 Temmuz Pazar günü Kandıra - Kerpe Halk Plajında, 25 Ağustos Pazar günü ise Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer Halk Plajında halkın katılacağı şampiyonada yüzme severler sürprizler ödüller kazanacak.

ERKEN SAATLERDE BAŞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli sahillerinde hayata geçirdiği dev yatırımlar ile bu sahillerde yüzme şampiyonalarının yapılmasını sağladı. Bu kapsamda daha önce birçok kez ulusal ve uluslararası alanda yapılan yüzme yarışlarının bir tanesi daha Kocaeli'de düzenlenecek. Açık Su Yüzme Şampiyonası adı altında gerçekleştirilecek yarışmalar, 28 Temmuz Pazar günü Kandıra - Kerpe Halk Plajında, 25 Ağustos'ta ise Karamürsel Altın Kemer Halk Plajında olmak üzere iki ayrı noktada gerçekleşecek. Her iki yarışma da saat 09.00'da başlayacak.

24 KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şampiyona 24 kategoride düzenlenecek. Yarışlara 12'şar kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş 20-25 yaş, 26-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş, 56-65 yaş ve 66+ yaş kız ve erkek yüzücüler katılacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Öte yandan şampiyona için başvuru süresi devam ediyor. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin www.kocaeli.bel.tr ve www.sporkentikocaeli.com veya www.tyf.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Buradan istenilen belgeleri dolduracak olan sporcular, söz konusu belgeleri yarış günü ve yarış saatinden önce ilgililere teslim edecek. Şampiyonaya son başvuru 25 Temmuz 23.59'a kadar yapılabilecek.

ÖDÜL VE MADALYA TAKDİM EDİLECEK

Tüm kategorilerdeki kız-erkek dereceye giren sporculara süpriz hediyeler ve madalya takdim edilecek. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından anı madalyası, şapka, tişört ve bone gibi çeşitli hediyeler verilecek.